FOTO – Vecino sprona l’Inter: «Pensiamo a martedì, la strada è giusta!»

Vecino è entrato nel secondo tempo di Inter-Atalanta offrendo un’ottima prestazione (vedi articolo). Su Instagram, il centrocampista uruguaiano invita a guardare già al prossimo impegno dei nerazzurri.

FATTORE – L’ingresso in campo di Matias Vecino si è rivelato decisivo per l’Inter nel match casalingo contro l’Atalanta. I suoi strappi e le sue incursioni hanno messo in difficoltà centralmente la squadra di Gian Piero Gasperini, ma gli uomini di Simone Inzaghi non sono riusciti comunque ad ottenere la vittoria a San Siro. Su Instagram, il centrocampista ha lanciato un messaggio: “Guardiamo già a martedì, la strada è quella giusta!”. Ad accompagnare le parole, tre foto che lo vedono in azione contro la Dea. Vecino invita a spostare l’attenzione fin da subito sul prossimo match, quello di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. Partita già decisiva per il futuro europeo dell’Inter. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Matias Vecino