FOTO – Ranocchia non molla dopo Inter-Atalanta: «Avanti, testa in alto!»

Ranocchia invita compagni e tifosi a tenere la testa alta dopo il pareggio in casa contro l’Atalanta (vedi articolo). Il difensore ha inviato il messaggio attraverso il suo account Twitter.

ORGOGLIO – Andrea Ranocchia ha sostenuto la squadra dalla panchina nel match di San Siro contro l’Atalanta. L’Inter non è andata oltre il pareggio, ma la forza con cui ha reagito ai momenti di difficoltà dopo essere passata in svantaggio lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Sul proprio account Twitter, il difensore centrale carica l’ambiente nerazzurro: “Avanti, testa in alto Inter!”. Ranocchia e compagni hanno subito l’occasione per rifarsi e dimenticare il passo falso in campionato. Martedì c’è infatti la trasferta in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Fonte: Twitter – Andrea Ranocchia