Mulattieri, 90′ in campo col Crotone. Sconfitta con gol di un ex Inter

Mulattieri è partito di nuovo titolare per il Crotone nel match di Serie B contro il Cosenza. 90′ in campo per l’attaccante in prestito dall’Inter senza trovare la via della rete.

A SECCO – Samuele Mulattieri è stato di nuovo scelto nell’undici titolare per il match di Serie B Cosenza-Crotone. Il giovane attaccante in prestito dall’Inter questa volta non si è però ripetuto in zona gol e la sua squadra è uscita sconfitta dal campo. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. Nella ripresa arriva la rete che decide l’incontro. La firma l’ex centrocampista dell’Inter Primavera Marco Carraro al 77′. La sfida termina così sul punteggio di 1-0. Per Mulattieri 90′ in campo senza riuscire a migliorare i cinque gol messi a segno finora. Il Crotone rimane fermo a tre punti in zona retrocessione, non avendo ancora trovato una vittoria in questo inizio di campionato.