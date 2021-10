FOTO − Vecino dopo Uruguay-Colombia: «Grazie alla gente per esserci»

Vecino ha giocato da titolare la sfida tra Uruguay-Colombia terminata 0-0 (vedi report). Il giocatore dell’Inter ha ringraziato i tifosi tramite il proprio account Instagram

GRAZIE − Matias Vecino ha ormai messo da parte i guai fisici delle ultime due stagioni. Il centrocampista dell’Inter, dopo aver ritrovato minutaggio anche con l’Inter (un gol in stagione), ha ritrovato anche la titolarità con la propria nazionale. Il match della scorsa notte tra Uruguay-Colombia è terminato a reti inviolate ma il giocatore nerazzurro ha voluto ringraziare i propri tifosi per il supporto. Questa la didascalia del suo post su Instagram: «Nessuno ha detto che sarebbe stato facile…!!! Partita durissima contro una grande squadra! Grazie alle persone per esserci sempre!».