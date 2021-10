Bucchioni: «Napoli e Milan alla pari. Inter resterà lì, Juventus faticherà»

Enzo Bucchioni, intervenuto su TMW Radio, ha parlato della corsa ai primissimi posti del campionato. Secondo il giornalista, Napoli e Milan sono alla pari mentre l’Inter rimarrà in corsa. Juventus dietro

SCUDETTO − Questo il pensiero di Bucchioni: «Napoli e Milan alla pari, sono d’accordo con Stefano Pioli. Lo scorso anno al Milan è mancata la panchina. All’inizio mettevamo Inter e Juventus davanti, ma il Milan scopri che gioca bene e ci crede sempre più. L’Inter secondo me si inserirà lì in mezzo, resterà in corsa. La Juventus farà fatica a tornare. Troppo lontana, non ha un assetto. Con questa squadra se non hai un gioco non cresci».