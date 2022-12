FOTO – Skriniar torna a lavoro con un pensiero al rinnovo con l’Inter

Milan Skriniar nella giornata di ieri è tornato a lavorare in vista della ripartenza post mondiale. Lo slovacco, oltre al campo, pensa al proprio futuro, aspettando il rinnovo sul contratto di cui tanto si parla da settimane

PENSIERI – Milan Skriniar tra presente e futuro. Lo slovacco ieri è tornato alla Pinetina per preparare il primo impegno del 2023 contro il Napoli, in programma il 4 gennaio. Oltre al rettangolo verde, il numero 37 nerazzurro ragiona sul suo futuro, che dovrebbe essere nerazzurro. Il rinnovo di cui si parla da settimane non è ancora arrivato, ma c’è fiducia che tutto possa concludersi per il verso giusto. Nel frattempo, il difensore nerazzurro pensa a lavorare sul campo, come dimostra una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Ecco la foto pubblicata dal difensore nerazzurro sul proprio profilo Instagram.