Napoli, ecco il programma di Spalletti verso la sfida contro l’Inter – CdS

Il Napoli di Luciano Spalletti si trova attualmente in ritiro in Turchia per preparare il match del 4 gennaio contro l’Inter. Il tecnico dei partenopei ha un piano ben preciso per arrivare al primo big match del nuovo anno al top

PREPARAZIONE – Il Napoli ha ricominciato a lavorare in vista della ripresa del campionato. I partenopei saranno impegnati il 4 gennaio contro l’Inter, nel primo dei tre big match che la squadra di Luciano Spalletti affronterà nel primo mese del nuovo anno. In Turchia, luogo scelto dagli azzurri per il ritiro, previsti allenamenti doppi fino a domenica. Poi due amichevoli: il 7 dicembre contro l’Antalya, l’11 contro il Crystal Palace. Poi, altri due match più impegnativi. Il 17 dicembre contro il Villareal dell’ex Pepe Reina, mentre il 22 contro il Lille o un’avversaria spagnola. Dopo quest’ultima amichevole piccolo stop e ripresa dopo Natale.

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano