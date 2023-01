FOTO – Skriniar si gode il successo in Supercoppa: «Supercampioni!»

Milan Skriniar è stato uno dei protagonisti di Milan-Inter, con i nerazzurri che hanno alzato nel cielo di Riyadh la settima Supercoppa Italiana della loro storia. Il difensore, attraverso un post pubblicato su Instagram, esprime soddisfazione per il trofeo conquistato

SUCCESSO – Milan Skriniar è stato uno dei migliori in campo in Milan-Inter. Il difensore slovacco ha fatto buona guardia, limitando le scorribande offensive di Leao e contribuendo al rotondo successo nerazzurro che è valso la settima Supercoppa Italiana della storia del club. Lo slovacco, in attesa di chiarire il suo futuro, attraverso un post su Instagram esprime soddisfazione per il trofeo conquistato. Questo il suo messaggio: «A proposito di ieri sera, supercampioni!».

Fonte: Instagram