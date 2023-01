Dzeko imprendibile in Milan-Inter! Il bosniaco non sente peso dell’età – CdS

Edin Dzeko è stato uno dei protagonisti del successo dell’Inter sul Milan in Supercoppa Italiana. Secondo il Corriere dello Sport il bosniaco non sente il peso dell’età

DETERMINANTE – Edin Dzeko ha inciso non poco il Milan-Inter. L’attaccante bosniaco, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, si esibisce in una prestazione totale in cui segna e fa segnare, domina in attacco come solo Lukaku aveva saputo fare nel recente passato nerazzurro. L’ex Roma, che compirà 37 anni a marzo, non sembra sentire il peso dell’età che avanza e dimostra, secondo il quotidiano, che nel mondo del calcio conta di più essere bravi che giovani. Una lezione anche per l’Inter che, nelle prossime settimane, dovrà discutere il rinnovo di contratto con l’attaccante, in scadenza a giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Cristiano Gatti