FOTO – Skriniar carico dopo la vittoria in Inter-Sheriff: «Si continua»

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato sui social network della vittoria della squadra nerazzurra sullo Sheriff in Champions League.

POST – Milan Skriniar ha pubblicato un nuovo contenuto tramite il proprio profilo Instagram a seguito della vittoria della “sua” Inter sullo Sheriff Tiraspol. Un successo importante per la squadra nerazzurra in Champions League. Lo conferma anche il difensore slovacco nel post condiviso sui social network, in cui sono presenti una foto della partita di ieri sera e una didascalia. All’interno di essa si legge. “Si continua 🖤💙 @inter #championsleague“.

Fonte: Instagram Milan Skriniar