FOTO – Sensi, immensa felicitÃ  dopo quasi due mesi di assenza in Serie A

FOTO – Sensi, immensa felicità dopo quasi due mesi di assenza in Serie A

Stefano Sensi è tornato a calcare un campo di Serie A, dopo i pochi minuti contro il Real Madrid. A fine gara il centrocampista esprime tutta la sua felicità.

RITORNO – Per Stefano Sensi la sfida tra Sassuolo e Inter ha rappresentato un ritorno. Il centrocampista mancava infatti dalla Serie A dallo scorso 4 ottobre. In quell’occasione subentrò contro la Lazio al 67′, venendo però espulso all’86’. Alla giornata di squalifica seguì poi un riacutizzarsi dei noti problemi muscolari dell’ex neroverde. Che ora sembra essersi messo definitivamente alle spalle tutte le noie fisiche del passato. E per Antonio Conte potrebbe essere una notizia dal valore non indifferente. Nel frattempo, Sensi esprime tutta la sua felicità sui social dopo la vittoria sul Sassuolo. Ecco il suo post su Instagram: