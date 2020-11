Moviola Sassuolo-Inter: per Irrati solo un vero errore, 0-1 validissimo

Sassuolo-Inter moviola

Sassuolo-Inter ha avuto Massimiliano Irrati come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la nona giornata di Serie A 2020-2021 e finito 0-3. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Pistoia, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA SASSUOLO-INTER, PRIMO TEMPO – Massimiliano Irrati voto 7. Forse la migliore direzione di gara avuta dall’Inter in questa stagione, e come detto da Antonio Conte poco fa in conferenza stampa (vedi articolo) non è stato certo sempre così. Tutto regolare sullo 0-1 di Alexis Sanchez a livello di posizioni, così come la giocata di Lautaro Martinez con Vlad Chiriches. Alla mezz’ora Filip Djuricic entra in ritardo su Nicolò Barella, dà gioco pericoloso ma il tocco sembra esserci (e se un giocatore viene toccato non può essere gioco pericoloso). L’unico vero errore è al 34′, con un intervento di Roberto Gagliardini ai venti metri su Giacomo Raspadori giudicato sul pallone: sembra fallo.

