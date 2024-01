Alexis Sanchez non perde tempo per dimostrare il suo amore per lo sport. Il cileno ha pubblicato la prima foto su Instagram dal viaggio in Arabia Saudita con l’Inter.

AMORE – È proprio questo amore per il calcio che ha portato Alexis Sanchez a voler competere ancora ed accettare l’Inter da quarto attaccante. Il cileno ha trovato poco spazio in campionato fino ad ora e nelle ultime due gare con Verona e Monza è stato in campo poco più di 15 minuti contando il lungo recupero di San Siro. L’ex Marsiglia ha pubblicato la prima foto dall’Arabia Saudita su Instagram.

Il calciatore all’età di 35 anni ancora scrive: «Questo è il calcio, passione!»