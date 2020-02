FOTO – Moses celebra la grande vittoria in...

FOTO – Moses celebra la grande vittoria in Inter-Milan: “Che sensazione”

Victor Moses ha celebrato la rimonta nerazzurra, in Inter-Milan, con un post sul proprio account Instagram. Abbracci e sensazioni positive per il nuovo acquisto nigeriano, autore dell’assist per il 4-2 di Romelu Lukaku.

GOOD VIBES – È uno dei fedelissimi di Antonio Conte e la chiamata del suo allenatore prediletto non si è fatta aspettare. Victor Moses si sta inserendo pian piano nella grande famiglia nerazzurra. Ieri sera, durante Inter-Milan, ha preso il posto di un esausto Antonio Candreva, trovando tempo e modo di servire il cioccolatino del 4-2 prontamente scartato da Romelu Lukaku: “I vincitori del derby! Che sensazione“. Questo il commento del nigeriano, allegato ad un post sul proprio account Instagram ufficiale. La rimonta nella stracittadina ha dato un’importante iniezione di fiducia alla squadra di Antonio Conte.