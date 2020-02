Perisic, testa all’Inter e all’amico Brozovic: il suo commento al derby

Nonostante il prestito al Bayern Monaco, Ivan Perisic non si è perso ieri sera il derby della “sua” Inter e del suo grande amico e compagno di nazionale Marcelo Brozovic, tanto da dedicare proprio a quest’ultimo una delle sue storie su “Instagram”.

CAPITANO – Non si è perso il derby di ieri sera tra la “sua” Inter e il Milan Ivan Perisic. Un derby che, fino allo scorso anno, lo vedeva tra i protagonisti in campo, prima del prestito al Bayern Monaco. Uno dei protagonisti degli scorsi anni e anche della scorsa serata è stato però Marcelo Brozovic, faro del centrocampo nerazzurro e ieri anche capitano della squadra nerazzurra. Non è mancato dunque il messaggio di Perisic al suo amico e compagno di nazionale, tramite una storia sul suo profilo “Instagram”: “Andiamo capitano!”. E chissà che proprio il prossimo anno i due non possano tornare, questa volta alle dipendenze di Antonio Conte, a giocare un derby insieme. Di nuovo da protagonisti in campo.