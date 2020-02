Barzaghi: “Viviano-Inter in allenamento. Condizione da valutare, le ultime”

Barzaghi ha fatto il punto della situazione su Emiliano Viviano, portiere che potrebbe essere tessarato dall’Inter, dopo la vittoria nel derby. I nerazzurri si sono presi qualche giorno per valutare al meglio l’estremo difensore. Di seguito le ultime novità riportate dal giornalista di SkySport su Twitter

NUOVO PORTIERE? – Matteo Barzaghi ha parlato del possibile tesseramento di Emiliano Viviano. Sono ore decisive per il futuro del portiere, in ottica Inter. Ecco le sue parole: “Dopo le visite, Viviano si è alllenato oggi ad Appiano Gentile come farà anche nei prossimi giorni. L’Inter quindi verificherà la sua condizione e poi deciderà se tesserarlo. La società non vuole lasciare nulla di intentato”.