Pasqual: “Inter forte mentalmente. Juventus favorita ma penetrabile”

Manuel Pasqual, ex calciatore di Fiorentina ed Empoli, ha parlato ai microfoni di “TMW”, a margine dell’inaugurazione di una scuola calcio a Scandicci. Focus sulla lotta scudetto tra Inter, Juventus e Lazio.

BAGARRE – La vittoria in rimonta contro il Milan ha lanciato un segnale importantissimo a tutto il campionato. L’Inter ha battuto un colpo importante, nel momento in cui la Juventus ha mostrato di essere più che vulnerabile. Questa l’analisi di Manuel Pasqual, ex calciatore di Empoli e Fiorentina, sulla lotta scudetto: «Mi aspettavo che ieri sera l’Inter vincesse il derby, ma non mi aspettavo il doppio vantaggio del Milan all’inizio. Ecco perché quella dei nerazzurri è una grande prova di forza a tutto il campionato. La Lazio anche è ancora lì e avrà il calendario agevolato con l’assenza delle coppe. Ma alla fine, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, la Juventus resta favorita. Ha qualità maggiore rispetto alle altre. I bianconeri sono tuttavia in una fase di stallo, non è né una squadra di Maurizio Sarri né una di Massimiliano Allegri. Sono diventati penetrabili e questo è un segnale secondo me».