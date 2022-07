FOTO − Mkhitaryan all’Inter, il saluto della Roma: «Ti auguriamo il meglio»

Mkhitaryan è un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista è arrivato dalla Roma svincolato. Dopo aver saluto i propri tifosi, anche il club ha omaggiato l’armeno

SALUTO − Henrikh Mkhitaryan ha salutato la Roma trasferendosi ufficialmente all’Inter (vedi articolo). Il centrocampista armeno ha voluto scrivere un bel messaggio ai propri ex tifosi, ringraziandoli per l’affetto che gli hanno trasmesso (vedi articolo). La risposta del club giallorosso nei confronti del giocatore con tanto di augurio finale: «Grazie per questi tre anni in giallorosso. Auguriamo il meglio a te e alla tua famiglia».

👋 Micki Grazie per questi tre anni in giallorosso. Auguriamo il meglio a te e alla tua famiglia.#ASRoma pic.twitter.com/nQlY7JDXQM — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2022

Da nuovo giocatore dell’Inter, Mkhitaryan ha anche lanciato un messaggio ai suoi nuovi tifosi (vedi articolo).