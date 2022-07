Bremer, l’Inter è sempre in pole ma guai a tirarla per le lunghe − Sky

Bremer rimane la priorità per l’Inter. I nerazzurri, prima, dovranno risolvere la situazione legata a Skriniar. C’è un patto tra le due parti ma è un rischio tirarla troppo per le lunghe

IN POLE − L’Inter rimane nettamente in pole su Gleison Bremer. I nerazzurri, al momento, si trovano in vantaggio sia sul Milan che sulla Juventus. Entrambe alla ricerca di un difensore. Tra Bremer e l’Inter vige un patto in auge da tempo con lo stesso difensore che aspetta il club milanese. Come riporta Alessandro Sugoni di Sky Sport, però, non bisogna correre un rischio. Se i tempi continuano ad allungarsi, anche gli altri club potrebbero inserirsi. L’Inter rimane in attesa di capire la situazione Milan Skriniar-PSG per tuffarsi sul capitano del Torino.