FOTO – Milan-Inter, Onana: «Ottimo risultato ma lavoro non ancora finito»

Andre Onana ha pubblicato un messaggio e una foto dopo la vittoria per 0-2 della “sua” Inter contro il Milan nel derby valido per l’andata delle semifinali di Champions League.

DERBY – A seguire il messaggio e la foto pubblicati da Andre Onana su Twitter dopo il successo della “sua” Inter contro il Milan nel match valido per l’andata delle semifinali di Champions League. “Ottimo risultato, ma il lavoro non è ancora finito. Abbiamo ancora molto davanti. 🦁🖤💙 @inter #forzainter #ucl“.

Great result, but job not finished yet. We still have a lot ahead. 🦁🖤💙 @inter #forzainter #ucl pic.twitter.com/2YEZBIKL6h

— Andre Onana (@AndreyOnana) May 11, 2023