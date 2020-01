FOTO – Lukaku-Lautaro Martinez condottieri da trasferta

In Napoli-Inter, Lukaku e Lautaro Martinez hanno ribadito ancora una volta di essere una delle migliori coppie d’attacco del momento. Il belga ha siglato una doppietta di potenza straripante, l’argentino ha chiuso la partita sull’1-3 finale con una zampata letale. Ecco il messaggio con cui l’Inter celebra i suoi goleador.

CONDOTTIERI – Romelu Lukaku e Lautaro Martinez trascinano ancora una volta l’Inter alla vittoria. Grazie ai tre gol complessivi rifilati al Napoli dall’attacco dei sogni, i nerazzurri non lasciano fuggire la Juventus in solitaria. La doppietta di Lukaku e la rete dell’1-3 finale di Lautaro Martinez portano a 30 reti il bilancio totale che la coppia d’attacco ha siglato da inizio stagione. Il belga vanifica così la tripletta odierna di Cristiano Ronaldo, riportandosi davanti in classifica marcatori a quota 14 gol. Irraggiungibile per il momento Ciro Immobile, che vola a 19. Ma è un altro ancora il dato che più fa sorridere Antonio Conte e i tifosi dell’Inter: con le tre reti di oggi, Lukaku e Lautaro Martinez salgono a 16 reti segnate assieme in trasferta, record in Europa. Ecco il messaggio con cui il club nerazzurro celebra la sua coppia da sogno: “🤝 | TANDEM Con 1⃣6⃣ reti realizzate (10 per il belga e 6 per l’argentino), la coppia #Lukaku-#Lautaro è la più prolifica in trasferta nei cinque maggiori campionati europei in corso 🔝⚫️🔵 #NapoliInter #FORZAINTER”.