FOTO – L’Inter celebra Skriniar. E la statistica dei gol di testa è unica

L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio ma la testa è già alla Juventus. Mercoledì viene messo in palio il primo trofeo dell’anno contro i bianconeri, la Supercoppa Italiana e serve subito ritrovare la concentrazione giusta. Intanto però sui social arriva una statistica unica per l’Inter.

PRIMATO – Non solo il primato in classifica riconquistato ma anche il primato in una speciale classifica in Serie A. L’Inter ha vinto 2-1 contro la Lazio grazie alla capocciata di Milan Skriniar su assist di Bastoni e questo, per l’Inter, è il 13′ gol di testa del campionato.

⚽ | SKRINIAR Quella di Skriniar è stata la 13ª rete di testa dell'Inter in questa @SerieA, più di qualasiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. #ForzaInter #InterLazio pic.twitter.com/5SeFN0Onil — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) January 10, 2022

I nerazzurri sui social elogiano questo traguardo e questo primato sottolineando come non solo in Italia sia leader l’Inter, ma anche nei top 5 campionati europei. Le torri nerazzurre fanno paura.