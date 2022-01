Digne, Inter sempre più lontana? Trattative avanzate con l’Aston Villa

Lucas Digne, terzino sinistro dell’Everton accostato all’Inter, potrebbe vestire la maglia dell’Aston Villa nel corso di questa sessione di mercato.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sports, l’Aston Villa è in trattative avanzate per Lucas Digne. L’accordo per il cartellino del terzino sinistro, accostato anche all’Inter, deve essere ancora concordato. Ma è probabile che possa essere trovato per una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di sterline. Mentre i termini personali tra il giocatore e i Villans non dovrebbero essere un problema. Quest’ultimo club avrebbe battuto la concorrenza di Chelsea, Newcastle e West Ham.

Fonte: SkySports.com