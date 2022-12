FOTO – La Lega Serie A festeggia Lautaro Martinez! Argentina campione

L’Argentina vince una partita incredibile contro la Francia ed è campione del mondo per la terza volta nella sua storia. La Lega Serie A si complimenta su Twitter con i calciatori del campionato italiano sotto la guida del ct Lionel Scaloni. Lautaro Martinez presente.

CAMPIONI – Lautaro Martinez e la sua Argentina sono campioni del mondo. La doppietta di Lionel Messi e la tripletta di Kylian Mbappé non sono bastate per chiudere il match al minuto 120: ci sono voluti i calci di rigore per portare alla gloria infine la Seleccion. La Lega Serie A fa i complimenti su Twitter ai calciatori convocati nella Albiceleste del campionato italiano: Lautaro Martinez protagonista assoluto, poi Paulo Dybala, Angel Dì Maria e Leandro Paredes.

La Lega Serie A così: “Campioni del mondo”