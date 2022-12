Lautaro Martinez, la finale inizia ai supplementari: manca solo il gol! La pagella

Lautaro Martinez si è laureato Campione del Mondo con la sua Argentina che batte la Francia solo ai calci di rigore dopo una partita in cui succede davvero di tutto (vedi report). Il numero 10 dell’Inter entra in campo nel primo tempo supplementare e ravviva subito il reparto offensivo Albiceleste (vedi articolo). Gli manca solo il gol: di seguito la sua pagella

INGRESSO IN CAMPO – Lautaro Martinez non scende in campo dal 1′ nella finalissima Mondiale tra Argentina e Francia ma quando viene schierato al posto di Julian Alvarez al 102′ si fa subito notare. Il numero 10 dell’Inter, entrato sul 2-2, ha l’occasione di siglare il 3-2 ma viene chiuso da Upamecano al momento del tiro. Qualche minuto dopo la storia si ripete ma anche in questo caso la retroguardia francese si fa trovare pronta.

DETERMINANTE – Lautaro è determinante in occasione del momentaneo 3-2 dell’Argentina: il Toro calcio sicuro in parte, Lloris para ma sulla ribattuta c’è Messi che con cattiveria porta in vantaggio la sua Nazionale. Il vantaggio non dura molto ma dopo il 3-3 di Mbappé le emozioni non finiscono ed è di nuovo Lautaro ad avere una grande occasione per mettere la firma sulla finale. Davanti alla porta però non è abbastanza preciso e spizza di testa molto a lato di Lloris. La finalissima si decide ai calci di rigore, lotteria alla quale Lautaro non partecipa poiché decide prima Montiel.

Lautaro Martinez, ingresso in campo determinante: manca solo la rete. 6,5 per il neo Campione del Mondo

In sostanza, Lautaro si rivela determinante nelle dinamiche offensive dell’Argentina che dopo il primo tempo sembrava avere la Coppa del Mondo già in tasca. L’attaccante dell’Inter entra bene, costruisce e sfiora la rete più di una volta: il suo voto è 6,5, per il 7 manca solo il sigillo. Ma è decisamente un dettaglio: questa è anche la sua serata, gol o non gol.