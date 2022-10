FOTO – Lautaro Martinez scalda i motori verso Inter-Barcellona

Lautaro Martinez è pronto per scendere in campo in Inter-Barcellona. Il problema alla coscia che aveva messo in guardia l’Inter sembra superato. El Toro ha pubblicato una storia su Instagram che certifica la sua voglia di giocare

VOGLIA DI CHAMPIONS LEAGUE – Lautaro Martinez è carico. El Toro sembra aver smaltito il problema alla coscia che aveva tenuto l’Inter e i tifosi con il fiato sospeso. Per cercare l’impresa contro il Barcellona, l’Inter ha bisogno del suo numero 10. Che come dimostra una storia pubblicata su Instagram poco fa, sembra aver voglia di essere protagonista nel match di domani sera.

Ecco la foto pubblicata dal numero 10 nerazzurro su Instagram.