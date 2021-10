FOTO – Lautaro Martinez protagonista con l’Argentina: «Altra vittoria, grazie!»

Lautaro Martinez, protagonista con l’unico gol realizzato dall’Argentina questa notte contro il Perù (vedi articolo), dopo la partita ha mandato un messaggio sui social.

PROTAGONISTA – Lautaro Martinez festeggia la vittoria in Argentina-Perù grazie, tra l’altro, a un suo gol: “Altra vittoria per rimanere concentrati verso l’obiettivo. Grazie ancora Argentina per tutto l’affetto e il sostegno che ci avete dato, alla prossima!”.

Di seguito l’immagine pubblicata attraverso il suo profilo Instagram.