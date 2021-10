Perisic provato in attacco, farà coppia con Dzeko? Inzaghi valuta – CdS

Perisic ha subito un acciacco in nazionale ma ieri si è allenato in gruppo con la squadra. Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi valuta lui o Calhanoglu alle spalle di Dzeko, ma aspetta Lautaro Martinez.

IN ATTACCO – Perisic è tornato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo acciacco, ma ieri si è allenato regolarmente con la squadra ed è stato provato in coppia con Edin Dzeko. Anche Hakan Calhanoglu non è al top dopo le gare con la Turchia, ma il giocatore ha lavorato con i compagni rassicurando il tecnico che sarà comunque a disposizione per la sfida di domani contro la Lazio. Secondo il quotidiano romano, tirando le somme: Perisic è in vantaggio su Calhanoglu per far coppia con Edin Dzeko, ma Simone Inzaghi aspetta Lautaro Martinez che, se dovesse convincere il tecnico, sarà il prescelto per una maglia da titolare. In quel caso Ivan Perisic sarà impiegato sulla fascia sinistra, altrimenti spazio a Federico Dimarco.

Fonte: Corriere dello Sport – And. Ram.