Lautaro Martinez ancora titolare e decisivo col gol in Argentina-Perù

In Argentina-Perù Lautaro Martinez ha giocato titolare nel suo consueto ruolo da prima punta. Ed è stato ancora una volta decisivo.

RITORNO DECISIVO – Vi ricordate dell’affaticamento muscolare di Lautaro Martinez? Sembra passato un mese da quell’allarme generale, invece è circa una settimana. Da allora il Toro ha giocato due partite da titolare, segnando in entrambe. Col Perù la sua rete di testa è stata decisiva (QUI gli highlights della gara) visto l’1-0 finale. Al netto delle fatiche fisiche, a Milano tornerà quindi un giocatore galvanizzato.

DECISIVO DA NOVE – Col Perù la partita non è stata semplice. Gli uomini di Gareca sono scesi in campo compatti, ben chiusi, pronti ad aggredire ogni pallone. Persino Messi si è visto poco, soffocato nella morsa di centrocampisti e difensori. Le occasioni sono arrivate principalmente su cross. Lautaro ha giocato come al solito da prima punta, sfruttando appunto un cross dalla destra per anticipare di testa il suo marcatore. Questa è la sua heatmap presa da Sofascore:

Pochi tocchi, 25, ma nelle sue zone di competenza principali. Vale a dire sul centrosinistra del campo e nel cuore dell’area, nei momenti più caldi. Nessuno gli chiede di fare il regista offensivo, a quello pensa il numero 10, e il Toro ancora una volta si è dimostrato compreso nel suo ruolo di centravanti vero. Pronto a valorizzare anche pochi palloni, puntando alla porta. E risultando decisivo.