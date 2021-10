Lautaro Martinez: «Ora ritorno al club per dare il meglio! Rispetto per la maglia»

Lautaro Martinez ha appena deciso Argentina-Perù, con l’unico gol della sfida di Buenos Aires (vedi articolo). L’attaccante dell’Inter ha parlato nell’intervista di fine gara al Monumental su TyC Sports, mostrandosi soddisfatto.

GRANDE FESTA – Lautaro Martinez commenta Argentina-Perù, dove ha trovato il suo terzo gol consecutivo: «Credo che contro l’Uruguay il gioco sia stato più fluido, c’erano più spazi. Oggi era più chiuso, loro non volevano lasciare spazio. Si è complicata un po’, però come ci ha detto il commissario tecnico dovevamo trovare sempre una soluzione e l’abbiamo fatto. Ogni volta che entriamo in campo dobbiamo dare tutto: questa maglia necessita rispetto. Stiamo molto bene, anche in classifica, e siamo felici. Ora torniamo tutti al club per fare il meglio, poi torneremo per avvicinare la qualificazione ai Mondiali. L’emozione con l’Uruguay? Per tutto questo. La mia famiglia è tornata a vedermi dopo tanto tempo, ho segnato e c’erano tante cose che mi hanno segnato. Mi auguro che la gente abbia apprezzato la vittoria».