Sanchez doppio assist, trionfo per il Cile! Tris al Venezuela

Il Cile si avvicina alla zona qualificazione ai Mondiali, travolgendo senza problemi il Venezuela. All’Estadio San Carlos de Apoquindo brilla Sanchez, che fornisce due assist nel 3-0 finale.

VITTORIA FACILE – Secondo successo consecutivo per il Cile, che nelle precedenti dieci partite di qualificazione ai Mondiali aveva vinto solo una volta. Contro il Venezuela apre al 18′ Erick Pulgar: il centrocampista della Fiorentina sfrutta un angolo dalla destra di Alexis Sanchez e di testa a centro area incorna per l’1-0. Al 37′ gol quasi in fotocopia: corner sempre di Sanchez stavolta da sinistra, palla sul secondo palo e di nuovo Pulgar di testa nell’area piccola raddoppia. Al 73′ è Ben Brereton Diaz a chiudere i conti, lanciato da centrocampo di prima intenzione da Jean Meneses parte sulla destra e con un tiro potente dà il tris al Cile. Venezuela al tappeto ma Martin Lasarte non risparmia minuti a Sanchez e Arturo Vidal: il duo dell’Inter in campo sino al triplice fischio, che sancisce il 3-0.