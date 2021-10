Lautaro Martinez in gol, fa vincere l’Argentina! Col Perù entra pure Correa

Il secondo gol consecutivo di Lautaro Martinez, terzo contando anche quello in Sassuolo-Inter, permette all’Argentina di superare di misura il Perù che sbaglia pure un rigore. In campo nel finale Correa, recuperato dopo i problemi fisici.

DECIDE LAUTARO MARTINEZ! – L’Argentina si avvicina a grandi passi ai Mondiali. Pesante 1-0 ai danni del Perù, che permette di ipotecare la presenza in Qatar fra tredici mesi. Il match del Monumental di Buenos Aires si sblocca al 43′: cross dalla destra di Nahuel Molina e splendido anticipo di Lautaro Martinez sul primo palo, che gira di testa e fa secco Pedro Gallese per l’1-0. È il punteggio con cui si va al riposo, con l’attaccante dell’Inter che cambia l’inerzia. Jefferson Farfan, appena entrato, al 63′ si procura un rigore facendosi abbattere da Emiliano Martinez in uscita. Rimane però acciaccato e non può calciare dal dischetto: dopo due minuti di discussioni va Yoshimar Yotun, che alza troppo il sinistro e prende la traversa. A cinque minuti dal 90′ Lionel Scaloni richiama in panchina fra gli applausi Lautaro Martinez: cambio tutto nerazzurro, perché entra Joaquin Correa. Il Tucu, recuperato dall’infortunio, gioca gli ultimi scampoli di gara. Per l’Argentina nel finale gol annullato a Guido Rodriguez, mentre il Perù non punge più.