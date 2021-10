Inter alla ricerca di un vice Dzeko a gennaio: Belotti in cima alla lista – TS

L’Inter deve tener conto di un possibile calo di rendimento da parte di Dzeko, che, come ribadito da TuttoSport, va verso i 36 anni. I nerazzurri a gennaio cercano un vice-Dzeko, e il nome di Belotti è in cima alla lista dei dirigenti.

VICE IN ATTACCO – Dzeko il prossimo 17 marzo compirà 36 anni, la dirigenza dell’Inter deve tener conto di un possibile calo di rendimento, soprattutto tenendo in considerazione i 7 gol realizzati la scorsa stagione con la maglia della Roma. In vista del mercato di gennaio, servono giocatori pronti all’uso e, quindi, meglio se conoscono già il nostro campionato. Motivo per cui, in cima alla lista dei dirigenti dell’Inter c’è il nome di Andrea Belotti, che non ha rinnovato il suo contratto con il Torino. Possibile che l’Inter faccia un tentativo dando così seguito ai contatti estivi con Cairo. Tra i papabili c’è anche Jovic, che il Real Madrid potrebbe prestare.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino