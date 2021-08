FOTO − Lautaro Martinez al lavoro in ritiro: presente in Parma-Inter?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile per preparare al meglio la nuova stagione. Tutti i giocatori sono rientrati dalle rispettive nazionali, compreso Lautaro Martinez. Il giocatore potrebbe fare uno spezzone con il Parma

IL TORO C’È − Non si ferma il ritiro di Appiano Gentile per l’Inter. Domenica 8 agosto, i nerazzurri si troveranno ad affrontare il Parma allo stadio Tardini per la quinta amichevole stagionale. Per Simone Inzaghi, sono rientrati tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi, anche, il Toro Lautaro Martinez. L’attaccante argentino, che in caso di cessione di Romelu Lukaku diverrebbe la punta principe dei nerazzurri, ha qualche possibilità di giocare uno spezzone contro il Parma (vedi articolo). Intanto, ha pubblicato su Instagram una fotografia.

