Parma-Inter, prove di formazione tipo per Inzaghi: possibili 4 cambiamenti

Parma-Inter non assegnerà punti ma per Inzaghi sarà il primo vero test estivo dopo aver recuperato (quasi) tutti i titolari. L’Inter è ancora un cantiere, soprattutto dopo le ultime novità su Lukaku. Si delinea, però, la formazione ideale in attesa di conoscere la ora definitiva

TITOLARI PRESENTI – Domenica l’Inter torna in campo. E lo farà a Parma (vedi informazioni). In programma la prima amichevole di agosto, che servirà a Simone Inzaghi per provare la formazione titolare. O meglio, quella “attuale” basata sul 3-5-2. Ad Appiano Gentile sono rientrati tutti ma alcuni sono in ritardo di condizione per ovvi motivi. Ad esempio i campioni d’Europa (Alessandro Bastoni e Nicolò Barella) e del Sud-America (Lautaro Martinez), che giocheranno solo uno spezzone in Parma-Inter, magari addirittura i primi 45′ oppure solo gli ultimi 30′. Ipotizzando anche Ivan Perisic tra questi, con l’ex Federico Dimarco pronto a continuare dal 1′ il suo fin qui ottimo-precampionato, la formazione appare fatta. Ed è la “migliore” possibile a mercato ancora aperto.

PROBABILE FORMAZIONE – Inzaghi non ha molti margini di scelta in questa fase di stagione. E deve anche pensare al debutto in Serie A. In attacco la situazione è delicatissima tra mercato, infortuni e squalifiche. La presenza di Romelu Lukaku è legata all’operazione di mercato in corso con il Chelsea: se si chiude, si chiude prima di domenica. In ogni caso, difficile credere che possa essere con la testa su Parma-Inter. Più facile, quindi, ipotizzare nuovamente titolare Martin Satriano (vedi focus). Si preannunciano quattro cambiamenti rispetto alla formazione campione d’Italia (i due esterni a tutta fascia, la mezzala sinistra e il centravanti?). Di seguito quella che potrebbe essere la formazione “tipo” di Inzaghi in Parma-Inter, magari solo per un tempo.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 48 Satriano, 10 Lautaro Martinez.