Messi, dalla Spagna sicuri: assalto del Chelsea! E Lukaku?

Mentre si continua a parlare insistentemente della trattativa che porterebbe Romelu Lukaku al Chelsea, AS – uno dei più autorevoli quotidiani sportivi spagnoli – rilancia una notizia clamorosa: i blues tentano l’assalto per Lionel Messi.

CAMBIO DI ROTTA? – La notizia dell’addio ufficiale di Lionel Messi al Barcellona ha scosso il mondo del calcio fin dalla giornata di ieri. E mentre in casa Inter continuano a farsi sempre più insistenti le voci del passaggio di Romelu Lukaku al Chelsea, dalla Spagna rilanciano. Secondo AS, uno dei quotidiani spagnoli più autorevoli del Paese iberico, la società di Roman Abramovich ha messo proprio l’ex 10 dei blaugrana nel mirino. Il patron russo è intenzionato a incontrarsi quanto prima con l’entourage del giocatore per chiudere la trattativa. Sempre secondo gli spagnoli, però, un suo eventuale arrivo non escluderebbe anche la chiusura della trattativa per Lukaku, con il Chelsea che potrebbe effettuare un clamoroso doppio colpo in attacco.