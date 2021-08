Inter, si avvicina l’amichevole contro il Parma: si corre ad Appiano Gentile

In attesa di sviluppi dal mercato, l’Inter continua il suo ritiro ad Appiano Gentile. La squadra di Inzaghi sta lavorando duramente in vista del debutto ufficiale contro il Genoa in Serie A ma anche per la prossima amichevole contro il Parma

TESTA AL CAMPO − L’Inter non pensa al mercato e lavora incessantemente ad Appiano Gentile in vista del debutto ufficiale contro il Genoa sabato 21 agosto. L’obiettivo dei campioni d’Italia sarà quello di difendere il titolo e di crescere anche a livello internazionale. Domenica 8, la squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata nella quinta amichevole stagionale (vedi orari e info), un ottimo test contro il Parma allo stadio Ennio Tardini. Il ritiro nerazzurro continua tra scatti senza palla e sorrisi come riporta anche il sito ufficiale “Inter.it”, con tutti gli effettivi ormai a disposizione del nuovo tecnico. Sull’account Instagram del club, presenti anche alcune foto.

