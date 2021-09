FOTO – Lautaro Martinez, gol e vittoria: «Sempre come squadra»

Gol e vittoria per Lautaro Martinez con la maglia della “sua” Argentina sul Venezuela nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali.

POST – Lautaro Martinez guarda già oltre la sfida della “sua” Argentina in casa del Venezuela, vinta per 1-3, con l’attaccante dell’Inter che ha aperto le danze segnando il primo gol della partita. Il Toro pensa ora alla prossima gara, valida anch’essa per le qualificazioni ai Mondiali, vale a dire quella che si disputerà all’interno delle mura amiche del Brasile. Queste le parole del centravanti nerazzurro tramite il proprio profilo Instagram. “Sempre in squadra. Per riposare e preparare ciò che sta arrivando. 🙅‍♂️💪 #VamosSeleccion 🇦🇷“.