FOTO – Lautaro Martinez, gioia dopo Argentina-Ecuador: “Vincere e…”

Lautaro Martinez Argentina

Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, ha espresso la sua felicità dopo la vittoria della sua Nazionale in Argentina-Ecuador, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022

FOTO – Lautaro Martinez è stato tra i protagonisti della sua Nazionale in Argentina-Ecuador, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il match ha visto prevalere la selezione albiceleste per 1-0 grazie al gol di Leo Messi su calcio di rigore. Il centravanti dell’Inter è invece stato in campo fino al 76′ per poi essere sostituito da Lucas Alario al 76′. Questa la felicità del Toro per il successo della sua Argentina, nel post pubblicato sul suo profilo Instagram. “Vincere e continuare a lavorare. Buona squadra🙅‍♂️💪 #VamosSeleccion 🇦🇷“.