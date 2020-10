Kolarov titolare con la Serbia, ecco come ha giocato contro la Norvegia

Kolarov per la sua nazionale è sempre un giocatore di riferimento. Nella sfida tra Serbia e Norvegia ha giocato titolare ed è stato tra i migliori.

EUROPEI IN VISTA – Straordinari per Kolarov con la maglia della sua nazionale. Il difensore nerazzurro ha giocato titolare contro la Norvegia nella sfida valida come semifinale di playoff per arrivare agli Europei. Un impegno non da poco visto che la gara si è protratta fino ai supplementari. La vittoria finale in ogni caso allevia ogni fatica fisica. Ma come ha giocato il numero 11?

COME ALL’INTER – La Serbia ha adottato un modulo simile a quello dell’Inter. Il ct ha scelto un 3-5-2 e Kolarov ha coperto il ruolo di difensore di sinistra. Con grandi compiti nell’impostazione del gioco e libertà nel salire anche oltre la metà campo. Esattamente come visto nelle prime due presenze agli ordini di Conte. Questa è la mappa dei suoi tocchi di palla presa da Whoscored:

Kolarov è stato il terzo per tocchi totali della squadra con 84 e anche per passaggi con 68. Secondo i rating del sito il numero 11 è stato il terzo migliore della Serbia dopo Milinkovic-Savic, autore della doppietta decisiva, e Mitrovic.