Rueda (CT Cile): “Sanchez protagonista in Nazionale ma non con l’Inter!”

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Sanchez questa notte è stato tra i protagonisti di Uruguay-Cile grazie al momentaneo gol del pareggio (vedi QUI), reso vano dalla vittoria di extremis (2-1) dei padroni di casa nei minuti di recupero (QUI il report). Proprio dell’attaccante dell’Inter ne ha parlato il Commissario Tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, in conferenza stampa al termine della partita.

PROTAGONISTA – Alexis Sanchez questa notte in Uruguay-Cile ha segnato il momentaneo gol del pareggio, di lui e della sua prestazione ne ha parlato il tecnico Reinaldo Rueda, che in conferenza stampa parla del suo impiego all’Inter: «Sanchez sempre protagonista in attacco quando gioca in Nazionale, dimostra tutta la sua qualità. Chiaramente con un altro ritmo nel suo club sarebbe diverso, ma non ha avuto fortuna negli ultimi mesi e forse questo lo priva di poter dare il meglio».