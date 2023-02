FOTO – Lautaro Martinez carico in allenamento: «Forza Inter»

Il calcio non si ferma, gli impegni dell’Inter si sovrappongono e tra pochi giorni i nerazzurri torneranno in campo. Lautaro Martinez pubblica una foto su Instagram, mostrandosi molto carico in vista della partita di domenica.

CARICO – Tra pochi giorni l’Inter tornerà subito in campo. Il Bologna sarà la prossima avversaria dei nerazzurri, Lautaro Martinez si mostra già carico per l’impegno della squadra di Simone Inzaghi. Il calciatore ha pubblicato una foto su Instagram degli allenamenti di oggi ad Appiano Gentile.

Lautaro Martinez ha scritto: «Forza Inter»