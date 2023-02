Lautaro Martinez, è l’ora di sfatare il tabù Dall’Ara! Mai in gol a Bologna

L’Inter sarà ospite nel weekend del Bologna allo stadio Renato Dall’Ara. La trasferta non evoca sicuramente bei ricordi, non solo per la squadra ma anche per Lautaro Martinez, mai arrivato al gol nelle occasioni avute.

TABÙ – Nelle ultime due sfide a San Siro contro il Bologna l’Inter ha segnato sei reti, trovando sempre il contributo di Lautaro Martinez. Il problema di questa domenica sarà però sfatare il tabù dello stadio Renato Dall’Ara. Il calciatore argentino non ha mai segnato in trasferta con i rossoblu in quattro occasioni che ha avuto. La vittoria in questo turno di campionato è fondamentale: Milan e Atalanta si scontreranno a San Siro, la possibilità di guadagnare punti dalle due pretendenti alla zona Champions League è ghiotta. Negli ultimi giorni sono arrivate anche le solite critiche nei confronti delle notti europee di Lautaro Martinez (vedi articolo), è richiesta quindi una risposta all’attaccante per confermare ancora una volta il suo livello internazionale.