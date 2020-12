FOTO – La gioia di Lukaku e la coesione del gruppo in Cagliari-Inter

Romelu Lukaku Genoa-Inter

Cartoline da Cagliari-Inter, sul profilo Instagram di Romelu Lukaku. Il belga ha celebrato la vittoria in trasferta di oggi, con gol nel finale, con una serie di scatti che raccontano qualcosa anche del gruppo-squadra che Antonio Conte sta cercando di plasmare intorno ad un obiettivo comune: lo scudetto

ENORME – Romelu Lukaku è andato a segno per la tredicesima volta, in stagione, al 94′ di Cagliari-Inter. Le reti dell’ex Manchester United, in campionato, sono diventate nove in 10 presenze, 4 in Champions League. Numeri davvero mostruosi in questo primo scorcio di stagione. L’impatto del belga, col calcio italiano, è stato a dir poco fragoroso. Qui alcuni scatti, dal suo profilo Instagram, dopo Cagliari-Inter.