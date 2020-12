Mihajlovic: “Contro l’Inter ho sbagliato io. Da oggi tutti in ritiro fino al 23!”

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

La goleada subita contro la Roma ha gettato nello sconforto il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che confeziona un’altra sconfitta dopo quella in casa dell’Inter. Il tecnico serbo ha imposto il ritiro a tutta la squadra fino al 23 dicembre

IN PUNIZIONE – Il Bologna cade malamente in casa contro la Roma, che rifila 5 gol ai rossoblu di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo ha commentato così la prestazione dei suoi nel post partita: “Scandaloso, disastroso. Non so quale aggettivo usare. Mi do responsabilità per la sconfitta di domenica con l’Inter, ma non per questo ko perché la partita con la Roma era preparata in maniera diversa. Dovevamo essere più intensi e giocare con più coraggio. In 45 minuti non abbiamo fatto nemmeno un fallo. Da domani si va in ritiro e ci si sta tutti i giorni. Il 23 poi vedremo i risultati fatti. E’ stato come scapoli contro ammogliati. E noi eravamo sia gli scapoli che gli ammogliati. E’ una cosa che non va sottovalutata. Coi ragazzi ho un rapporto che va al di là di quello fra un allenatore e la sua squadra. Ho cercato sempre di giustificarli, un po’ come si fa coi figli, di trovare un motivo che giustifichi i loro comportamenti. Ma adesso hanno superato il limite e si va in ritiro fino a Natale“. Peraltro, il Bologna sarà costretto a rinunciare ad Aaron Hickey, risultato positivo al coronavirus, per i prossimi impegni. Ma in questo momento sembra il problema minore.