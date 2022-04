FOTO – Inzaghi, che coordinazione! Calciatore una volta, calciatore sempre

L’Inter ha vinto tre partite di fila e ora si allena in vista dell’impegno di martedì contro il Milan in Coppa Italia. In palio c’è la finalissima contro la vincente di Juventus-Fiorentina. Intanto, Simone Inzaghi, non sembra essersi dimenticato come si calcia.

COORDINAZIONE – L’Inter è pienamente in corsa per lo scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno il destino nelle proprie mani e questo lo sanno bene: vincendole tutte si laureeranno campioni. Intanto il tecnico, in allenamento ad Appiano Gentile, non sembra essersi dimenticato come si calcia in porta.

Calciatore una volta, calciatore per tutta la volta. Inzaghi si ricorda pienamente come si fa e ad Appiano Gentile si esibisce in una sessione di tiri in porta.