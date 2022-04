Correa, turno di riposo in vista della Roma? E’ lui l’uomo della svolta

L’Inter ha vinto tre partite di fila mettendosi alle spalle il periodo nero di marzo e febbraio. Ora i nerazzurri devono tenere vivo il sogno scudetto continuando a vincere e, prima della Roma in Serie A, c’è da battere il Milan in Coppa Italia. Correa sarà l’uomo della svolta del finale di stagione?

SVOLTA – L’Inter ha ritrovato gioco e vittoria. Dopo i tre punti sporchi e sudati dell’Allianz Stadium contro la Juventus, Inzaghi è tornato a macinare punti e incantare con il suo gioco. Chi sarà l’uomo decisivo in questo finale di stagione? Chi è mancato per troppo tempo con l’Inter che ha vissuto il periodo peggiore, Correa. Il Tucu è tornato e magicamente l’Inter è tornata, non un caso come più volte abbiamo detto, ma l’argentino in questo finale di stagione deve assolutamente riscattarsi e confermare di essere da Inter. L’investimento fatto è stato corposo ma Inzaghi ora si fida di lui e lui è pronto a riprendersi ciò che un fisico gracile gli ha tolto. Contro il Milan potrebbe riposare per poi tornare titolare contro la Roma.