FOTO – Inter-Udinese, Bastoni ‘spaventa’ gli avversari: «Vittoria da paura!»

Bastoni è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Inter contro l’Udinese (vedi articolo). Sul proprio account Instagram, il difensore ha usato un gioco di parole per commentare il successo di San Siro.

HALLOWEEN – Alessandro Bastoni ha offerto la sua solita prestazione di quantità e qualità anche contro l’Udinese. L’Inter ha vinto per 2-0 grazie alla doppietta di Joaquin Correa nel secondo tempo e il centrale mancino ha spadroneggiato nella sua zona di competenza (qui le pagelle). Attraverso il proprio Instagram, il classe ’99 ha scherzato sul grande successo dei nerazzurri proprio nel giorno di Halloween: “Vittoria da paura!”. Tre punti fondamentali per l’Inter di Simone Inzaghi, per rimanere in scia alle prime e allungare sulle inseguitrici. Di seguito il post dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Alessandro Bastoni