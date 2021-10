Inter-Udinese 2-0, il tabellino della partita dell’11ª giornata di Serie A

Inter-Udinese è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-0: questo il tabellino della partita valida per l’undicesima giornata di Serie A 2021-2022.

BEN RITROVATO! – I primi due gol di Joaquin Correa in casa permettono all’Inter di venire fuori da una partita che si stava complicando. L’argentino, fino al 60′ non certo fra i migliori, si inventa lo slalom che butta giù il muro dell’Udinese, fin lì sempre pronta a coprire ogni spazio. Otto minuti dopo il Tucu, oggi schierato al posto di Lautaro Martinez, fa doppietta su assist di Denzel Dumfries. Dopo oltre quaranta giorni i nerazzurri tornano a vincere a San Siro in Serie A e vanno a -4 da Milan e Napoli che saranno impegnate più tardi. I rossoneri alle 20.45 in casa della Roma, i partenopei alle 18 nel derby campano all’Arechi con la Salernitana. Questo il tabellino di Inter-Udinese.

INTER-UDINESE 2-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni; Dumfries, Barella (80′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (70′ Vidal), Perisic (85′ Dimarco); Dzeko (80′ Lautaro Martinez), Correa (70′ Sanchez).

In panchina: I. Radu, Gagliardini, de Vrij, Vecino, Kolarov, D’Ambrosio, Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Nuytinck, Samir; Molina (89′ Soppy), Pereyra, Jajalo (59′ Walace), Makengo (65′ Arslan), Stryger Larsen (69′ Udogie); Beto, Success (59′ Deulofeu).

In panchina: Padelli, Carnelos, Pérez, Zeegelaar, Samardzic, Forestieri, De Maio.

Allenatore: Luca Gotti

Arbitro: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata (Vivenzi – Rocca; Paterna; VAR Di Paolo; A. VAR Bresmes)

Gol: 60′, 68′ Correa

Ammoniti: Beto, Pereyra (U)

Recupero: 1′ PT, 3′ ST