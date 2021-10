De Grandis: «Partita di Correa divisa in due parti. Perisic sottotono»

Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport nel post Inter-Udinese, ha parlato delle prestazioni di Correa e Perisic. Il primo è stato autore della doppietta decisiva a San Siro

PRESTAZIONI − De Grandis analizza la partita di Correa e di Perisic: «Il calcio viaggia attorno a degli episodi, Joaquin Correa ha fatto due gol molto belli con due gesti fantastici. La sua si divide in due parti, prima del gol peggiore in campo mai in area e poco coinvolto e quella dopo il gol. Lui a campo aperto è bravissimo, lo mette in porta Ivan Perisic. Fino al gol il peggiore dell’Inter. Nel primo tempo, l’Udinese bloccava le fasce, la giocata di Perisic apre lo spazio per Correa che è bravissimo nel campo aperto. Perisic nelle altre gare migliore in campo, oggi sottotono. Nel secondo gol, Correa è inizialmente girato e al passaggio di Denzel Dumfries sfrutta quei 20 metri di ritardo per poi andare a segnare».